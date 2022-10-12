Madde bağımlısı adam, komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı | Video

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Esenyurt'ta madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, komşularını çileden çıkardı. Para isteyip olumsuz yanıt aldığı zaman komşularının evini basan şüpheli en son komşusunun kapısını piknik tüpüyle kırdı.
"HAYATIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZ TEHLİKEDE"
Konu ile ilgili konuşan apartman sakini, "Kabus yaşıyoruz. Hayatımız ve çocuklarımız tehlikede. Gece vakti gelip kapımıza dayanıyor. Komşulardan gelip para istiyor. En son da gelip tüple kırmış" dedi.