Video Yaşam Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı! "Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın" | Video
Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı!

Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı! "Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın" | Video

30.09.2022 | 09:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çöp ev şoke etti! 2 yıldır şikayet edilen evin kapısı açılınca çöp ev ortaya çıktı | Video 03:18
Çöp ev şoke etti! 2 yıldır şikayet edilen evin kapısı açılınca çöp ev ortaya çıktı | Video 30.09.2022 | 10:34
Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video 00:33
Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video 30.09.2022 | 10:34
Mersin’de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:03
Mersin'de siber dolandırıcılık operasyonu: 8 gözaltı | Video 30.09.2022 | 10:18
Down sendromlu İlknur’un evlilik hayali gerçekleşti | Video 01:08
Down sendromlu İlknur'un evlilik hayali gerçekleşti | Video 30.09.2022 | 10:17
İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı | Video 02:23
İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı | Video 30.09.2022 | 09:56
Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı! Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın | Video 01:22
Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı! "Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın" | Video 30.09.2022 | 09:56
İstanbul’da dhkp/c operasyonu: 5 gözaltı | Video 02:23
İstanbul'da dhkp/c operasyonu: 5 gözaltı | Video 30.09.2022 | 09:43
Sarıyer’de tır ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 00:49
Sarıyer’de tır ile işçileri taşıyan servis aracı çarpıştı: 2 ağır yaralı | Video 30.09.2022 | 09:37
Organize çetelere 20 ilde Musilaj-2 operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı | Video 05:47
Organize çetelere 20 ilde "Musilaj-2" operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı | Video 30.09.2022 | 09:15
Pendik’te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video 02:38
Pendik'te rehine krizi! İkna etmek için saatlerce uğraştılar | Video 30.09.2022 | 09:13
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video 00:54
Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu | Video 30.09.2022 | 09:13
Zeytinburnu’nda 11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti | Video 04:43
Zeytinburnu’nda 11 yaşındaki çocuk böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybetti | Video 30.09.2022 | 09:12
Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video 01:23
Karadağ’da tutuklanan çete liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı | Video 30.09.2022 | 08:33
Yüksekova’da Ay hayran bıraktı | Video 02:52
Yüksekova'da Ay hayran bıraktı | Video 29.09.2022 | 23:45
Tayland’da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 00:13
Tayland'da 500 yıllık tapınakta çökme | Video 29.09.2022 | 22:00
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 26:58
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 29.09.2022 | 21:18
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 02:28
Esra Erol’da 9 torun sahibi kadının 40 yıllık kocası, 24 senelik komşusuyla kaçtı! Esra Erol duyduklarına inanamadı! | Video 29.09.2022 | 19:05
İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 00:25
İzmir’de trafik magandaları, makas attıkları anları böyle kayda aldı | Video 29.09.2022 | 16:50
Konya’da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 01:19
Konya'da uyuşturucu operasyonu: Stepneden 5 kilo metamfetamin çıktı | Video 29.09.2022 | 16:19
Adıyaman’da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 00:45
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 29.09.2022 | 16:16

Antalya’da güzellik uzmanı Gamze Altınkaynak 8 kez uzaklaştırma verdirdiği madde bağımlısı eşi Erol Altınkaynak.’nın en son öldürmek için tüfekle kovaladığını son anda apartmana sığınarak kurtulduğunu ancak eşinin serbest kaldığını söyleyerek, “Bu adam beni öldürecek ne olur önlem alınsın” diye konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da güzellik uzmanı Gamze Altınkaynak 8 kez uzaklaştırma verdirdiği madde bağımlısı eşi Erol Altınkaynak.'nın en son öldürmek için tüfekle kovaladığını son anda apartmana sığınarak kurtulduğunu ancak eşinin serbest kaldığını söyleyerek, "Bu adam beni öldürecek ne olur önlem alınsın" diye konuştu. Güzellik uzmanı Gamze Aytınkaynak 9 yıl önce özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak Erol Altınkaynak ile evlendiğini söyledi. Evliliğin 3 yılının ardından eşinin sağlıkçı olmasına rağmen uyuşturucu kullanmaya başladığını da belirten Gamze Aytınkaynak, "Eşim uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan polis tarafından defalarca gözaltına alındı. Hapse girdi çıktı" dedi.

UZAKLAŞTIRMA ALDI
Gamze Altınkaynak eşinin sürekli kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 7-8 kere uzaklaştırma aldığını da söyledi. Ancak her defasında daha çok saldırganlaştığını da belirten Altınkaynak, "En son pompalı tüfekle kız kardeşimle beni kovaladı. Apartmana sığınıp kapıyı kapatmasaydık beni öldürecekti. Şikayetçi oldum. Polis gözaltına aldı. Ancak adliyeden serbest kaldı. Öldürülme korkusu ile evden çıkamıyorum. İşyerime gidemiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Sadece ben değil ailem de tehdit altında. Çaresiz durumdayım. Beni tüfekle kovalaması güvenlik kamerasına saniye saniye kayıtlı " diye konuştu.

DOSYA YARGITAYDA
Gamze Altınkaynak kendisini ölümle tehdit eden eşi Erol Altınkaynak'nın uyuşturucudan ve silahlı tehditten aldığı cezaların Yargıtay'da onayda beklediğini de söyledi. Bu cezaların 2 yıl 6 ayın silahlı tehditten, 37 yılın üstündeki cezanın ise uyuşturucudan olduğu da kaydeden Gamze Altınkaynak, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur beni bu adamdan kurtarın. Yoksa 2 çocuğum annesiz kalacak" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA