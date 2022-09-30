Madde bağımlısı eşi tüfekle kovalamıştı! "Bu adam beni öldürecek, ne olur önlem alınsın" | Video

Antalya’da güzellik uzmanı Gamze Altınkaynak 8 kez uzaklaştırma verdirdiği madde bağımlısı eşi Erol Altınkaynak.’nın en son öldürmek için tüfekle kovaladığını son anda apartmana sığınarak kurtulduğunu ancak eşinin serbest kaldığını söyleyerek, “Bu adam beni öldürecek ne olur önlem alınsın” diye konuştu.

Antalya'da güzellik uzmanı Gamze Altınkaynak 8 kez uzaklaştırma verdirdiği madde bağımlısı eşi Erol Altınkaynak.'nın en son öldürmek için tüfekle kovaladığını son anda apartmana sığınarak kurtulduğunu ancak eşinin serbest kaldığını söyleyerek, "Bu adam beni öldürecek ne olur önlem alınsın" diye konuştu. Güzellik uzmanı Gamze Aytınkaynak 9 yıl önce özel bir hastanede sağlık çalışanı olarak Erol Altınkaynak ile evlendiğini söyledi. Evliliğin 3 yılının ardından eşinin sağlıkçı olmasına rağmen uyuşturucu kullanmaya başladığını da belirten Gamze Aytınkaynak, "Eşim uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan polis tarafından defalarca gözaltına alındı. Hapse girdi çıktı" dedi.

UZAKLAŞTIRMA ALDI

Gamze Altınkaynak eşinin sürekli kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 7-8 kere uzaklaştırma aldığını da söyledi. Ancak her defasında daha çok saldırganlaştığını da belirten Altınkaynak, "En son pompalı tüfekle kız kardeşimle beni kovaladı. Apartmana sığınıp kapıyı kapatmasaydık beni öldürecekti. Şikayetçi oldum. Polis gözaltına aldı. Ancak adliyeden serbest kaldı. Öldürülme korkusu ile evden çıkamıyorum. İşyerime gidemiyorum. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var. Sadece ben değil ailem de tehdit altında. Çaresiz durumdayım. Beni tüfekle kovalaması güvenlik kamerasına saniye saniye kayıtlı " diye konuştu.

DOSYA YARGITAYDA

Gamze Altınkaynak kendisini ölümle tehdit eden eşi Erol Altınkaynak'nın uyuşturucudan ve silahlı tehditten aldığı cezaların Yargıtay'da onayda beklediğini de söyledi. Bu cezaların 2 yıl 6 ayın silahlı tehditten, 37 yılın üstündeki cezanın ise uyuşturucudan olduğu da kaydeden Gamze Altınkaynak, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Ne olur beni bu adamdan kurtarın. Yoksa 2 çocuğum annesiz kalacak" diyerek yaşadığı korkuyu dile getirdi.