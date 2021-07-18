Video Yaşam Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık kamerada | Video

Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık kamerada | Video

Madde bağımlısından pes dedirten hırsızlık kamerada | Video
18.07.2021 | 13:19

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Gaziantep’te madde bağımlısının yaptığı hırsızlığın altından pes dedirten bir neden çıktı. Bağ evinin bahçesindeki el arabasını uyuşturucu satın alabilmek için çalan hırsız, gözaltında verdiği ifadede suçunu itiraf etti.

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Gaziantep'te uyuşturucu madde alabilmek için el arabasını çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Aşağı Arıl Mahallesi'ndeki bir bağ evinin avlusundan el arabası çalınmasına ilişkin çalışma başlatan Arıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayı aydınlattı. Görüntülerden hırsızın kimliğini tespit eden ekipler E.D.'yi (21) evinde yakalayarak gözaltına aldı. Hakkında "uyuşturucu madde satın alma ve bulundurma"dan suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.D.'nin aracının bagajında bulunan el arabası ise sahibine teslim edildi.

UYUŞTURUCU ALABİLMEK İÇİN EL ARABASI ÇALMIŞ
Gözaltına alınan E.D. karakolda verdiği ifadede hırsızlığı tek başına işlediğini belirterek çaldığı el arabasını satarak uyuşturucu satın almayı planladığını ifade etti. E.D.'nin gözaltına alınma işlemi sırasında yapılan üst aramasında E.D.'nin üzerinde 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından E.D. adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıyan hırsızlık anlarında şüpheli E.D.'nin olay yerine araçla geldiği görülüyor. Aracından inerek evin bahçesindeki el arabasını aracının bagajına yükleyen E.D.'nin hızla olay yerinden uzaklaşması görüntülere yansıyor.

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