Maddi hasarlı kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine girdi | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, kazanın ardından araç sürücüleri birbirlerine girdi. Otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsünü kendisini yumruklayıp, aracını tekmelemekle suçlarken, motosiklet sürücüsü “çocuğumu ezecekti, ne yapmam gerekirdi” dedi.
Kazanın ardından taraflar anlaşamayınca olay yerine trafik ekipleri çağrıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından taraflar arasında sözlü tartışma başladı.
Otomobil sürücüsü Serdar Taylan, motosiklet sürücüsünün kendisini araç içerisinde yumrukladığını, otomobilini tekmeleyerek zarar verdiğini, kendisinden şikayetçi olduğunu dile getirdi.
Otomobil sürücüsünün kornaya basmasına, otomobilin arkasına vurmasına ve bağırmasına rağmen durmadığını belirten motosiklet sürücüsü Hakan Belen de eğer gidip durdurmasaydı, oğlunun aracın altında kalacağını, her şeyi bunu engellemek için yaptığını söyledi.
Tartışma, motosiklette yolcu olarak bulunan Hakan Belen'in eşinin de katılımıyla uzayıp giderken, trafik polisleri sık sık araya girerek tartışmayı noktalamaya çalışsa da bunu başaramadı.
Birbirlerinden şikayetçi olduklarını belirten tarafların tartışmaları olay yerine gelen polis ekibinin tarafları alıp Şelale Polis Merkezine götürmeleriyle son buldu.
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