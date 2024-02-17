Video Yaşam Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video

Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video

17.02.2024 | 14:09

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'te meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 00:38
Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 01:37
Batman’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs böyle devrildi: 10 yaralı | Video 17.02.2024 | 14:02
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 01:14
Yolun karşısına geçmeyen çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 17.02.2024 | 13:13
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette çok sayıda gözaltı | Video 17.02.2024 | 13:11
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 00:46
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video 17.02.2024 | 12:37
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 01:05
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 17.02.2024 | 12:16
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 00:20
Son olarak Tekel Bayisi kurşunlamışlardı… Operasyonla yakalandılar | Video 17.02.2024 | 11:14
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 04:11
Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video 17.02.2024 | 11:06
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 01:29
Kayseri’de 3 araç kaza yaptı: 1’i ağır 7 yaralı | Video 17.02.2024 | 10:01
Pendik’te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:49
Pendik'te kaymakamlık lojmanının önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.02.2024 | 09:20
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:52
Ambarlı Limanı’nda zehir tacirlerine yönelik operasyon: 36 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi | Video 17.02.2024 | 09:18
Bahçeşehir’de kadın hırsız çetesi kamerada 00:27
Bahçeşehir'de kadın hırsız çetesi kamerada 16.02.2024 | 23:18
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 50:21
Esra Erol’da sözde ‘mehdi’ olayında tüyler ürperten yeni görüntüler ortaya çıktı! 16.02.2024 | 21:09
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 00:38
Telefon bayisinde başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:43
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada 00:41
Halk otobüsünde fenalaşan öğrenciyi, otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada 16.02.2024 | 21:02
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı 00:44
Batman’da trafik kazası: 1 yaralı 16.02.2024 | 18:26
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 08:12
Afetzedeler yuvalarına kavuştu | Video 16.02.2024 | 16:31
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 15:16
Tekirdağ’da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı | Video 02:13
Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonunda 37 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:04
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 00:53
FETÖ şüphelilerine İzmir merkezli operasyon: 15 gözaltı | Video 16.02.2024 | 14:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA