Maden sahasındaki olayla ilgili 6 kişi tutuklandı | Video 17.02.2024 | 14:09 Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İliç'te meydana gelen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.