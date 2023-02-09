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Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video

Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video

09.02.2023 | 16:10

KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz altında kalan Fatih Deveci (62) depremden 82 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından kurtarıldı.

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Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta Gülpak2 Apartmanı'nın enkazından depremden 82 saat sonra Fatih Deveci'yi kurtardı. Madenciler, "Hoş geldin Fatih Amca" diyerek Fatih Deveci'yi enkazdan çıkarırken, ambulansa götürdükleri sırada, "1978?de gelmiş Zonguldak'a, bir daha gelecek" dedi. Hastaneye kaldırılan Fatih Deveci tedavi altına alındı.

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