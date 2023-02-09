Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video
KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz altında kalan Fatih Deveci (62) depremden 82 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından kurtarıldı.
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