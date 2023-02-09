Madenciler 82 saat sonra enkaz altından kurtardı | Video 09.02.2023 | 16:10 KAHRAMANMARAŞ'ta enkaz altında kalan Fatih Deveci (62) depremden 82 saat sonra maden işçileri tarafından enkaz altından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışan maden işçileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Maden işçileri, Kahramanmaraş'ta Gülpak2 Apartmanı'nın enkazından depremden 82 saat sonra Fatih Deveci'yi kurtardı. Madenciler, "Hoş geldin Fatih Amca" diyerek Fatih Deveci'yi enkazdan çıkarırken, ambulansa götürdükleri sırada, "1978?de gelmiş Zonguldak'a, bir daha gelecek" dedi. Hastaneye kaldırılan Fatih Deveci tedavi altına alındı.