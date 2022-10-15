Video Yaşam Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video

Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video

15.10.2022 | 09:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 00:34
Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 01:54
28 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı günün ilk ışıklarıyla böyle görüntülendi | Video 15.10.2022 | 09:14
Silopi’de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 02:11
Silopi’de akrabalar arası silahlı kavga: 1 ölü, 2 ağır yaralı | Video 15.10.2022 | 01:39
Şişli Hamidiye Etfal’de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada- Saldırgan tutuklandı! | Video 00:49
Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada- Saldırgan tutuklandı! | Video 14.10.2022 | 18:59
Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu | Video 02:46
Yüksekova’da dağlar toz bulutunda kayboldu | Video 14.10.2022 | 18:26
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:47
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video 14.10.2022 | 18:09
Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı | Video 00:17
Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı | Video 14.10.2022 | 17:06
Van’dan gelip üvey kardeşlerini öldüren 4 şüpheli adliyede | Video 00:58
Van'dan gelip üvey kardeşlerini öldüren 4 şüpheli adliyede | Video 14.10.2022 | 16:51
Muğla’da hafriyat kamyonu devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 01:05
Muğla'da hafriyat kamyonu devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu | Video 14.10.2022 | 16:48
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 05:18
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 14.10.2022 | 16:23
Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video 01:39
Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video 14.10.2022 | 16:30
Gümüşhane’de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:23
Gümüşhane'de 2 çocuk babasının öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2022 | 16:01
Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video 01:35
Trafiğin ortasında 3 kadının kavgası kamerada! Saçından tutup saniyelerce yerde sürükledi | Video 14.10.2022 | 15:20
Gaziantep’te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:42
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 14.10.2022 | 15:18
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video 03:36
Kazada hayatını kaybeden doktor son yolculuğuna uğurlandı | Video 14.10.2022 | 14:40
Bursa’da sandalye fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:12
Bursa'da sandalye fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 14.10.2022 | 14:13
Eyüpsultan’da zincirleme trafik kazası kamerada | Video 03:48
Eyüpsultan'da zincirleme trafik kazası kamerada | Video 14.10.2022 | 13:45
Diyarbakır’da ’sondaj’ operasyonu: 10 tutuklama | Video 01:39
Diyarbakır'da 'sondaj' operasyonu: 10 tutuklama | Video 14.10.2022 | 13:45
Giresun’da ilginç olay: Birdenbire kendini otomobilin önüne attı! Kimse yaptığına bir anlam veremedi | Video 00:35
Giresun’da ilginç olay: Birdenbire kendini otomobilin önüne attı! Kimse yaptığına bir anlam veremedi | Video 14.10.2022 | 12:28
Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video 02:01
Kız öğrencilerin bıçaklı kavgasına baba da dahil oldu: 3 yaralı | Video 14.10.2022 | 12:08

Bartın’da maden ocağında meydana gelen facia sonrası kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi gözyaşlarına boğuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
TTK Karadon Müessesesine bağlı meden ocağında dün meydana gelen patlama sonrası ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.

Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarına katılan Muhammed Başol isimli bir maden işçisi yerüstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının teselli ettiği maden işçisi gözyaşlarıyla birlikte arkadaşlarına sarıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA