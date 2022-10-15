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Madendeki kurtarma çalışmalarına katılan işçi gözyaşlarına boğuldu | Video 15.10.2022 | 09:14
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Vinç tren yolunda asılı kaldı, sürücü atlayarak canını kurtardı | Video 14.10.2022 | 17:06
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Van'dan gelip üvey kardeşlerini öldüren 4 şüpheli adliyede | Video 14.10.2022 | 16:51
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Ümraniye’de taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada | Video 14.10.2022 | 16:30
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Bartın’da maden ocağında meydana gelen facia sonrası kurtarma çalışmalarına katılan bir maden işçisi gözyaşlarına boğuldu.
Maden ocağındaki kurtarma çalışmalarına katılan Muhammed Başol isimli bir maden işçisi yerüstüne çıktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. Arkadaşlarının teselli ettiği maden işçisi gözyaşlarıyla birlikte arkadaşlarına sarıldı.