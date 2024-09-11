Magandalar işinden evine giden adamı vurdu | Video
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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