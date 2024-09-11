Video Yaşam Magandalar işinden evine giden adamı vurdu | Video
Magandalar işinden evine giden adamı vurdu | Video

Magandalar işinden evine giden adamı vurdu | Video

11.09.2024 | 08:42

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletten rastgele açılan ateşte, işinden evine giden vatandaş yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Olay, 00.00 sıralarında Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir motosikletten, rastgele 4 el ateş edildi. Kurşunlardan birisi işinden evine giden bir şahsa isabet etti. Yaralanan şahıs Şehit Onbaşı Oktay Kaya Caddesi'ne kaçtı. Şahsın yaralandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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