Video Yaşam Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video

Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video

Magandalar önce laf attı, sonra genç kızları darp etti...O anlar kamerada | Video
06.09.2021 | 19:46

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Esenyurt’ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, sitede magandalar tarafından feci şekilde darp edildi. Genç kızların saçını çekerek yumruk ve tekmelerle saldıran magandalar, bir de yere düşen genç kızı saçından tutarak sürüklemeye çalıştı. Yaşanan o dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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