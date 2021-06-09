Video Yaşam Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video

Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video

Magandanın vurduğu 2 yaşındaki kız felç kaldı | Video
09.06.2021 | 10:19

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Adana’da kendisine kaynak gözlüğünü vermeyen şahsa ateş ederken evin içindeki 2 yaşındaki kızı vuran maganda yakalanıp tutuklanırken, kız çocuğunun sol tarafının felç kaldığı öğrenildi.

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Şırnak'ta yaşayan Reşit Ülker, geçen yıl trafik kazası geçirince beline platin takıldı. Ülker'in tedavisi Adana Şehir Hastanesinde sürdürülünce sık sık Adana'ya gelmeye başladı. Ülker, 23 Mayıs günü eşi Rojin ve 3 çocuğuyla birlikte tedavi olmak için Adana'ya tekrar geldi. Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki akrabaları Emin Oygur'un evinde misafir olarak kalan aile, 26 Mayıs günü saat 15.00 sıralarında dışarıdan birkaç el silah sesi duydu. Silah sesleri üzerine evden çıkan Reşit Ülker, kızı Vildan'ı odada kanlar içerisinde buldu. Minik Vildan, çevredekilerin de yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tabancayla başından vurulduğu belirlenen Vildan Ülker, buradaki ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 10 gün hastanede tedavi olan kız çocuğu hayati tehlikeyi atlattı. Ancak kurşun başına isabet edip ensesinden çıktığı için kız çocuğunun sol tarafı felç oldu. Hastaneden taburcu edilen kız çocuğu ailesiyle birlikte Şırnak'ın Silopi ilçesindeki evine gitti.

POLİS MAGANDAYI BULMAK İÇİN ÖZEL EKİP KURDU
Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip oluşturdu. Kurulan özel ekip mahallede 7 gün 24 saat çalışma yaptı. Yapılan bu çalışmalarda silahın, üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletten ateşlendiği bilgisine ulaştı. Polis yaptığı araştırmada Mehmet Çiftçi (26) isimli şahsın 19 Mayıs Mahallesinde Can Kaynak (19) isimli şahıstan olaydan bir gün önce gözlüğünü istediğini Kaynak, gözlüğünü vermeyince aralarında tartışma çıktığını ve daha sonra araya mahalle sakinlerinin girmesiyle Çiftçi ve Kaynak'ın olay yerinden ayrıldığı belirledi. Polis araştırmaya derinleştirdiğinde Çiftçi ve Kaynak'ın, olay günü kızın vurulduğu sokakta karşılaştığı, Çiftçi'nin motosiklet üzerinden Kaynak'ı görünce ataş ettiği bu silahtan çıkan merminin ise evde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğuna isabet ettiğini saptadı. Polis bu tespitler üzerine zanlıyı bulmak için mahalleye ve zanlının evine giden bütün güvenlik kameralarını saniye saniye takibe aldı. Polis, zanlının Reşatbey Mahallesi Ordu Caddesinde olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçip zanlıyı yakaladı. Emniyete getirilen zanlı sorgusunda kendisinin o gün orada olmadığını ateş etmediğini kız çocuğunun da vurulduğunu daha sonra ailesinden öğrendiğini kimseden kaçmadığını tarlada çalıştığını söylediği öğrenildi. Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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