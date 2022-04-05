Mağaza müdürlerinden 1,5 milyon liralık vurgun! Sigorta şirketini dolandırmışlar | Video

Ankara'da dolandırıcıların hedefi bu kez sigorta şirketi oldu. Firma müdürlerinin de aralarında bulunduğu dolandırıcılar, tefe parası isteyen kişilere elektronik ürün satılmış gibi gösterip senet imzalattı. Müdürler, müşterilerden 80 kişinin ödeme yapmadığını söyleyerek sigorta şirketinden ürünlerin parasını aldı. 1.5 milyon lira geri ödeme yapan sigorta şirketi, senette ismi bulunan kişileri aradığında dolandırıldığını anladı. Mali Polisin soruşturma sonrası düzenlediği operasyonla 7 kişilik şebeke çökertildi.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tefecilere yönelik gerçekleştirdiği analiz çalışmasında 7 kişiden oluşan şebekenin yaşlı ve emekli vatandaşları ağına düşürerek senet imzalattıkları ve onları icraya vererek maaşlarına el koyduklarını tespit edilmişti. Tefecilerin, akıl almaz yöntemle sigorta şirketini 1.5 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

ÜRÜN SATILMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Ankara'da elektronik mağazası olan iki büyük firma ürünlerin çalınması, müşterilerin ödeme yapmaması durumuna karşı ürünlerini sigortalattı. Tefeci Ali Sert, kendisinden para isteyen müşterilerine anlaştığı elektronik firmasında müdür olan kişilerin yanına götürdü. Sert ve arkadaşları tefe karşılığı olarak elektronik eşya almış gibi göstererek senetlere imza attırdı.

Firma müdürleri senet karşılığı fatura keserek ürünün satışının yapıldığını gösterdi. Elektronik firması müdürleri satış sonrası ikinci aşama olan sigorta şirketiyle iletişime geçti. Müdürler, elektronik eşya sattıklarını ama müşterinin ödeme yapmadığını söyleyerek sigorta şirketinden ürünün parasını talep etti. Sigorta şirketi, satış süreci ve faturaları incelemesinin ardından firmaya ürünün bedelini ödedi.

SİGORTA ŞİRKETİ ORTAYA ÇIKARDI

Dolandırıcıların yöntemi tıkır tıkır işlerken sigorta şirketi iki firmaya fazla ödeme yapılması üzerine durumdan şüphelendi. Sigorta şirketi, senette ismi bulunan kişilere ulaşarak durumu sordu.

Tefe parası karşılığı senet imzalayan kişiler, firmalardan herhangi bir elektronik ürün almadıklarını söyledi. Sigorta şirketi kişilerin ses kaydını alarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dolandırıldıkları yönünde şikayette bulundu.

Mali polis ilk incelemesinde 80 kişi üzerinden ürün satışı gerçekleştirildiğini ve sigorta şirketini 1.5 milyon lira dolandırıldığını tespit etti.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Mali Polisin 6 ay süren teknik ve fiziki çalışmasının ardından 7 kişiden oluşan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda Ali Sert ile iki mağaza müdürünün de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.