Mağaza müdürü dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı | Video
Tekirdağ Çerkezköy’de senetle alışveriş yapılan bir mağazada yaşanan dolandırıcılık olayının ardından gözaltına alınan mağaza müdürü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Aydemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.A.A. son günlerde çevresindeki bazı kişileri arayarak borç para istediği iddia edildi. Mağaza müdürü, tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne konulurken, mağaza çalışanının yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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