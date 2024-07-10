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Mağaza müdürü dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı | Video

Mağaza müdürü dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı | Video

10.07.2024 | 12:05

Tekirdağ Çerkezköy’de senetle alışveriş yapılan bir mağazada yaşanan dolandırıcılık olayının ardından gözaltına alınan mağaza müdürü Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Aydemir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çerkezköy'de uzun yıllardır mağaza müdürü olarak çalışan M.A.A., mağdurların yaptığı şikayetler sonucunda Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Senetlerin karşılığı olan ücretleri şirketin hesabı yerine kendisinin ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen başka bir mağaza çalışanının hesabına yönlendirdiği iddia edilen M.A.A.'nın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili mağazanın bölge sorumlusu ve firma sahibinin de ifadesi alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.A.A. son günlerde çevresindeki bazı kişileri arayarak borç para istediği iddia edildi. Mağaza müdürü, tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne konulurken, mağaza çalışanının yakalanması için de çalışma başlatıldı.
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