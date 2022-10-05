Mağazadaki cüzdan hırsızlığı kamerada | Video

Gaziantep’te bir mağazadan alışveriş yapan kadının çantasındaki cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı. 2 arkadaşıyla birlikte mağazada hırsızlk yapan şüphelinin hırsızlık anları anbean kameraya yansıdı.

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Alaybey mahallesindeki bir giyim mağazasında alışveriş yapan bir vatandaş çantasındaki cüzdanının olmadığı fark edince durumu mağaza görevlilerinden yardım istedi. İşyerinin güvenlik kameralarında yapılan incelemede kapalı giyinmiş 3 kadının perdeleme yöntemiyle takip ettikleri müştekinin cüzdanını çaldıkları belirlenince durum polise bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada müştekinin cüzdanının yankesicilik yöntemiyle çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen G.D. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.