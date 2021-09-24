Video Yaşam Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video

Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video
24.09.2021 | 15:55

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Zonguldak’ta bir mağazadan 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı. Şahsın çalma anı güvenlik kameralarına yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay kent merkezinde Emral Çarşısındaki bir deri mağazasında meydana geldi. Sabah iş yerini açmak için dükkana gelen mağaza sahibi iş yerinde 2 valiz ile 3 montun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden gece olup bitene bakan mağaza sahibi bir şahsın 2 valiz ve 3 montun iş yerinde gece saatlerinde çalındığını gördü. Mağaza sahibi yaşanan olayın ardından durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarından tespit ettiği kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüpheli şahsın mağazadan ilk önce bir valiz ile deri montu aldığı, ardından ise hızını kesmeyerek 1 valiz ve 2 deri mont daha aldığı tespit edildi. Toplamda 2 valiz ve 3 deri mont alarak mağazadan ayrıldığı görüldü. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli şahıs, mağazadan çaldığı eşyalarla birlikte yakalandı. Yakalanan hırsızın daha önceden aynı suçtan yaklaşık 30 dosyasının daha bulunduğu öğrenildi.

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