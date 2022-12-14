Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video

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İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği gümüş satan mağazalardan, yaklaşık 10 kilogram gümüş ziynet eşyası çalan Hanım I.(36) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadının mağazalardan hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlıkların aynı kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Görüntülerde müşteri gibi dükkanlara giren şüphelinin, satıcının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan gümüş ziynet eşyalarını bir bir çantasına doldurduğu görüldü.
Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli Hanım I.'nın sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Hanım I.'nın daha önceden benzer suçlardan 17 kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.