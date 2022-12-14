Video Yaşam Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video

Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video

14.12.2022 | 09:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 03:32
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
Adana’da tacizciye linç girişimi | Video 01:14
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 02:23
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 00:37
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
Bakan Soylu’nun Şanlıurfa’ da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video 02:56
Bakan Soylu'nun Şanlıurfa' da açıkladığı Zincir-2 operasyonundan görüntüler | Video 14.12.2022 | 08:58
Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı | Video 03:46
Masalsı yolculuk Kars’ta son buldu: Turistik Doğu Ekspresi sezonun ilk seferini tamamladı | Video 14.12.2022 | 08:58
Ümraniye’de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 02:10
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 14.12.2022 | 08:52
Mersin’de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 01:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 14.12.2022 | 08:55
Konya’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 02:19
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 02:38
Kadıköy’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı | Video 14.12.2022 | 08:49
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi’nin inanılmaz değişimi | Video 00:35
300 kiloydu, bambaşka biri oldu! İşte Amber Rachdi'nin inanılmaz değişimi | Video 14.12.2022 | 08:57
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 01:46
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 00:53
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan 6’lı masa ile ortaklık itirafı 01:38
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan 6'lı masa ile ortaklık itirafı 13.12.2022 | 22:55
Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:05
Eflani’de kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 13.12.2022 | 21:33
Van’ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 01:57
Van'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu | Video 13.12.2022 | 19:04
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 00:15
Yolun karşısına geçmeye çalışan kıza otomobil böyle çarptı | Video 13.12.2022 | 17:51
Eskişehir’de akılalmaz cinayet! Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü | Video 04:15
Eskişehir'de akılalmaz cinayet! Hırsızlık için girdiği evin sahibini öldürdü | Video 13.12.2022 | 16:44
İzmir Narlıdere’de şiddetli yağış sonrası araçlar sular altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 00:15
İzmir Narlıdere'de şiddetli yağış sonrası araçlar sular altında kaldı! O anlar böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 16:46
Mersin’de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 01:08
Mersin'de bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 13.12.2022 | 16:37

İSTANBUL'da müşteri gibi girdiği gümüş satan mağazalardan, yaklaşık 10 kilogram gümüş ziynet eşyası çalan Hanım I.(36) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli kadının mağazalardan hırsızlık yaptıkları anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, gümüş ziynet eşyası satan mağazalardan hırsızlık yapan bir kadının peşine düştü. 13 Eylül 2021 tarihinde çalıştığı işyerinin soyulduğunu söyleyen mağdur Burak İ., tezgahta bulunan 60 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığını söyledi. 10 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Bülent M. ise işyerinden yaklaşık 75 bin lira değerinde gümüş ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Polis tarafından başlatılan soruşturmada polis işyeri güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlıkların aynı kadın tarafından yapıldığını tespit etti. Görüntülerde müşteri gibi dükkanlara giren şüphelinin, satıcının dalgınlığından faydalanarak tezgahta bulunan gümüş ziynet eşyalarını bir bir çantasına doldurduğu görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede şüphelinin kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Şüpheli Hanım I.'nın sorgusunu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Hanım I.'nın daha önceden benzer suçlardan 17 kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA