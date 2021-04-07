Video Yaşam Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video

Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video

Mağazaya giren hırsız kasanın yanındaki cep telefonunu böyle çaldı | Video
07.04.2021 | 11:27

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İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir mağazaya giren hırsız, tezgahın arasındaki cep telefonunu böyle çaldı. Daha önce de bir çocuğun cep telefonunu çaldıktan sonra kaçarken güvenlik kameralarına yakalanan hırsız, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 30 Mart tarihinde Yeşiltepe Mahallesi'nde bir çocuğun cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarını aldı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuran ekipler, kapkaçı gerçekleştiren kişinin H.A. olduğunu belirledi.

İlçede yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışmalarını genişleten polis ekipleri, H.A.'nın Beştelsiz Mahallesi'nde bir mağazada tezgahın arkasında bulunan cep telefonunu çalan kişi olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarına da yakalanan hırsız, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan H.A cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın kapkaç yaptıktan sonra hızla uzaklaştığı görülüyor. Daha önce Beştelsiz Mahallesi'nde bir mağazaya giren hırsız, dükkan çalışanlarının dışarıda olduğu sırada kasanın yanında bulunan cep telefonunu çalıyor.

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