Video Yaşam Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video

Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video

02.03.2024 | 14:32

Konteyner, ahşap ev ve römork gibi ürünlerin ilanlarını arayan vatandaşlardan bir miktar para alan ve sahte fatura ve videolar ile ürünün gönderdiğini söyleyerek oyalayan dolandırıcılara düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcı şebekesine yönelik Güvence Operasyonu düzenledi. Yurt genelinde internet ve sosyal medya hesapları üzerinden konteyner, ahşap ev, römork, araç ve buna benzer ilanlar veren şebeke, kendilerine ulaşan mağdurlardan ilanda bulunan ürünün fiyatının tamamını ve yada yarısını aldı. Kalan tutarı ise ürünün tesliminin sağlanmasıyla ödenmesi konusunda anlaşma sağlayan şebeke ürününün nakliye aracına yüklendiği veya kargoya verildiği yönünde mağdurlara sahte video, fotoğraf ve fatura gönderdi. Mağdurların ihbarları üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde suç işlemek için örgüt kurma, kurulan örgüte üye olmak ve bilişim sistemlerini araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından şebekeye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 00:43
Sultanbeyli’de ilginç kaza kamerada: Manevra yapmaya çalışırken araca çarptı | Video 02.03.2024 | 14:36
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 00:50
Mağdurları sahte video ve faturalarla oyalayan şebekeye güvence operasyon: 21 gözaltı | Video 02.03.2024 | 14:32
Gölbaşı’nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 00:10
Gölbaşı'nda hastanede çalışan sağlık personeli 3 milyon TL değerindeki tıbbi malzemeyi çaldı | Video 02.03.2024 | 14:21
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 00:14
Aynı ilde ikinci piton vakası! 1.5 metre uzunluğundaki pitona el konuldu | Video 02.03.2024 | 14:25
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 00:34
Güzellik salonlarına fuhuş operasyonunda 4 tutuklama | Video 02.03.2024 | 14:16
Bartın’da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 00:10
Bartın'da otomobilin çarptığı yaya öldü! Kaza anı kamerada | Video 02.03.2024 | 13:25
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 03:44
Büyükçekmece otomobil arıza yapan tıra arkadan çarptı: 1 ölü | Video 02.03.2024 | 13:07
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 00:52
Erzurum’da tefeci operasyonu: 4 kişi tutuklandı | Video 02.03.2024 | 13:09
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 03:48
Sise bürünen Osmangazi Köprüsü böyle görüntülendi | Video 02.03.2024 | 13:05
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 00:30
Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı | Video 02.03.2024 | 13:05
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 01:06
Şanlıurfa’da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 5 tutuklama | Video 02.03.2024 | 11:47
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02:04
Hırsızlardan bıkan esnaftan ilginç çözüm: Otomobilini zincire vurdu | Video 02.03.2024 | 11:30
Gaziosmanpaşa’da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 00:43
Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı | Video 02.03.2024 | 11:23
Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 00:12
Sosyal medya dolandırıcıları 107 vatandaşı 348 bin TL dolandırdı | Video 02.03.2024 | 11:04
Gaziantep’te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:36
Gaziantep'te bir ayda yarım ton uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.03.2024 | 10:57
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video 00:43
Kamuyu 21 milyon lira zarara uğratan şüphelilere operasyonda 9 tutuklama | Video 02.03.2024 | 10:21
Turhal’da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 00:52
Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 02.03.2024 | 09:43
Denizli’de saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anları kamerada | Video 01:44
Denizli'de saldırı sonrası hastane kafeteryasında yaşanan panik anları kamerada | Video 02.03.2024 | 09:16
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02:52
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2024 | 08:54
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 00:12
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 02.03.2024 | 00:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA