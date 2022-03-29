Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:51
Mahalle bekçisinden tüfekli şahsa tekmeli müdahale! O anlar kamerada | Video 29.03.2022 | 09:15
00:51
Adana'da FETÖ operasyonu 15 gözaltı | Video 29.03.2022 | 09:09
01:01
İstanbul'da 5 ilçede helikopter destekli uyuşturucu operasyonu | Video 29.03.2022 | 08:35
00:15
01:07
İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı 28.03.2022 | 18:33
04:05
04:22
00:26
03:44
Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada | Video 28.03.2022 | 16:14
01:27
Trafikta makas atma kazası; 1 yaralı | Video 28.03.2022 | 16:04
01:44
Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 28.03.2022 | 15:41
01:05
01:00
Önce kovaladılar sonra vurdular! Silahlı kavga kamerada | Video 28.03.2022 | 15:43
02:56
Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 28.03.2022 | 15:44
02:37
Kırşehir'de vahşice öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.03.2022 | 15:17
00:20
Bir kolu olmayan servis sürücüsü, polisleri şoke etti | Video 28.03.2022 | 14:32
01:17
04:40
Ataşehir'de yangında can pazarı | Video 28.03.2022 | 14:06
05:39
00:41
Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapattılar | Video 28.03.2022 | 14:06
Kahramanmaraş'ta çarşı ve mahalle bekçisi, sokakta silahıyla etrafa bağırıp çağıran şahsı elindeki tüfeğe tekme atarak etkisiz hale getirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle bekçileri, elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan şüpheliyi ikna etmek istedi.
İknalara uymayan şüpheliye çarşı ve mahalle Bekçisi müdahale etti. Bağıran şüphelinin arkasından gelen mahalle bekçisi, şahsın elindeki tüfeğe tekme atarak yere düşürdü.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.