Video Yaşam Mahalle bekçisinin yangında ölen köpeğe müdahalesi kamerada | Video

Mahalle bekçisinin yangında ölen köpeğe müdahalesi kamerada | Video

Mahalle bekçisinin yangında ölen köpeğe müdahalesi kamerada | Video
04.08.2021 | 08:45

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Kağıthane'de sabah saatlerinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Atölye içerisinde bağlı şekilde mahsur kalan evcil köpeğe mahalle bekçisi suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalışsa da yoğun duman nedeniyle zehirlenen köpek telef oldu.

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Olay, saat 05.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesi içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinde bağlı şekilde bulunan evcil av köpeği ise dükkanda mahsur kaldı. Evcil köpeğin havlamalarını duyan vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dükkanın camlarını kırarak içeriye girdi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan evcil köpeği dumanlar arasından kurtardı.

MAHALLE BEKÇİSİNİN ÇABASI DA İŞE YARAMADI
İtfaiye ekiplerinin hareketsiz şekilde dükkandan çıkardığı evcil köpeğe mahalle bekçisi suni teneffüs uyguladı. Dakikalarca yapılan tüm müdahalelere rağmen köpek telef oldu.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
İş yeri sahibi atölyeye gelerek köpeğini cansız şekilde görünce şok geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden köpeğini gören iş yeri sahibi gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri atölyede soğutma çalışması başlatırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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