Mahalle düğününde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
00:33
Diyarbakır’da cami bahçesinde bulunan eski tabuttan cephanelik çıktı | Video 13.07.2021 | 16:51
00:48
Mahalle düğününde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı | Video 13.07.2021 | 16:36
02:14
02:11
Adres sormak için durdular, ölümden döndüler | Video 13.07.2021 | 15:42
03:38
Kadın hırsızlık çetesi alarm sökücüyle bin liralık elbise çaldı | Video 13.07.2021 | 15:16
01:07
İş yerinde çıkan yangının kundaklama görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 15:09
00:48
İstanbul Sancaktepe'de İSKİ'nin borusu patladı! Yollar şelaleye döndü... 13.07.2021 | 14:51
00:31
Bursa'da motosikletin başka bir motosiklete çarptığı kaza kamerada 13.07.2021 | 14:39
00:52
06:36
00:18
Bisikletleri böyle çaldılar! Metruk binada yakalandılar 13.07.2021 | 14:32
00:21
Ters şeride giren sürücü kazaya davetiye çıkardı | Video 13.07.2021 | 13:38
03:24
Katili ihbar edene 250 bin TL ödül | Video 13.07.2021 | 13:01
00:37
00:48
Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara hakaret | Video 13.07.2021 | 13:01
02:57
00:48
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen başörtülü kadınlara skandal hakaretler! 13.07.2021 | 12:58
04:09
Konya'nın Emirgazi ilçesinde yapılan mahalle düğününde, 2 kişi arasında çıkıp, yakınlarının da dahil olduğu kavga, jandarmanın havaya uyarı ateşi açmasıyla sona erdi. Düğündeki kavga ve davetlilerin panik anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Emirgazi ilçesine bağlı Ekizli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Sönmez ve Senem Sönmez, 2 Temmuz'da dünyaevine girdi. Mahallede yapılan düğün sırasında, iddiaya göre, 2 genç arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, gençlerin yakınlarının da dahil olduğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ekipleri, tarafların ayrılmaması sonucu havaya uyarı ateşi açarak, kavgayı sonlandırdı. Kavgada yaralanan olmazken, düğün de kaldığı yerden devam etti. Düğündeki kavga ve davetlilerin panik anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.