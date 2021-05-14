Video Yaşam Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video

Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video

Mahalle sakinleri ve itfaiye hayvanlar için seferber oldu | Video
14.05.2021 | 14:18

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Ağrı’da çamura saplanan bir vatandaşa ait 17 büyükbaş hayvanı Ağrı Belediyesi İtfaiye ekipler ve mahalle sakinleri kurtardı.

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Ağrı merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Murat Nehri çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Müslüm Bulut'a ait 17 büyükbaş hayvan çamura saplanıp mahsur kaldı.

Kendi imkanları ile hayvanlarını saplandıkları yerden çıkaramayan Bulut, mahalle sakinleri ve Ağrı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahalle sakinlerinin de yardımıyla hayvanları saplandıkları yerden halat bağlayarak kurtardı.
Hayvanlarını itfaiye ve mahalle sakinlerinin yardımı ile sağ salim kurtaran Müslüm Bulut yaptığı açıklamada; "Hayvanlarımı suyun karşı tarafına geçirip otlatıyordum Dönüş yolunda hayvanlar kaçmaya başladı. Zapt edemedim. Suyun içine girerek bataklık alanda 17 hayvanım çamura saplandılar. İtfaiyeye haber verdik. Sağ olsunlar kısa sürede gelip hayvanları kurtardılar. Kendilerine çok teşekkür ederim." dedi.

Hayvanları saplandıkları yerden kurtarmak için büyük uğraş veren itfaiye personeli İsmail Taştan; "itfaiyemize 100. Yıl Mahallesi'nde 17 büyükbaş hayvanın çamura saplandığına dair bize ihbar geldi. İhbarı alır almaz arkadaşlarımızla birlikte olay yerine geldik. Sağ olsun vatandaşlarda yardım etti. Hayvanları kurtarmayı başardık. Epey zor oldu. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

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