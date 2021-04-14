Video Yaşam Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video

Mahallede drift yapıp tozu dumana katan şahıs kamerada | Video
14.04.2021 | 12:07

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Antalya’nın Kepez ilçesinde etrafı binalarla çevrili toprak alanda bir kişinin otomobille attığı drift tepki çekti.

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Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde, etrafı binalarla çevrili toprak alana sabah saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir sürücü aracı ile tozlu yolda drift atmaya başladı. Toz bulutunun havaya kalkmasına neden olan sürücü, bir süre daireler çizerek drift attı. Toz bulutlarıysa çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşların balkon ve pencerelerine gelerek vatandaşları rahatsız etti. Bir vatandaş yapılan drifti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sürücü daha sonra bölgeden ayrıldı.

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