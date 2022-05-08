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OTOMATİK OYNAT
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Taksim’de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” diyerek aşağıya atladı | Video 08.05.2022 | 10:20
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İstanbul’da elti dehşeti! Sokak ortasında tabancayla ağzından vurdu | Video 08.05.2022 | 10:20
02:59
Kadıköy’de alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı | Video 08.05.2022 | 09:55
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Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video 08.05.2022 | 09:55
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Otobüs şoförü fenalaşan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi | Video 08.05.2022 | 09:59
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Sahte savcı FETÖ yalanıyla 1.5 milyon vurgun yaptı | Video 08.05.2022 | 09:56
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Birlikte alkol aldığı 3 arkadaşını tabancayla vurdu: 2 ölü, 1 yaralı | Video 08.05.2022 | 09:26
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Başkan Erdoğan'dan Şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu | Video 08.05.2022 | 08:47
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İzmir’de faciadan dönüldü! Kopan kaya parçası evin içine düştü | Video 08.05.2022 | 08:41
02:48
Gülben Ergen sahnede bir anda yere düştü! Doktorundan açıklama | Video 08.05.2022 | 08:41
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Arnavutköy'de çekici üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada | Video 07.05.2022 | 16:04
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Şişli'de otomobil takla attı... Sürücü araca sıkıştı! | Video 07.05.2022 | 16:04
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Bursa'da oto fareleri önce kameraya ardından polise yakalandı: 5 gözaltı 07.05.2022 | 16:04
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"Arazime giremezsin" kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı | Video 07.05.2022 | 15:34
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir vatandaşın mahalledeki çocukların oynaması için evinin önüne koyduğu basketbol potasına göz diken hırsız, potayı saniyeler içinde parçalara ayırıp söktükten sonra motosikletinin arkasına atıkları anlar kameraya yakalandı.