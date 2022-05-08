Video Yaşam Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video
Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video

Mahallenin tek potasını saniyeler içinde parçalayıp böyle çaldı | Video

08.05.2022 | 09:55

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir vatandaşın mahalledeki çocukların oynaması için evinin önüne koyduğu basketbol potasına göz diken hırsız, potayı saniyeler içinde parçalara ayırıp söktükten sonra motosikletinin arkasına atıkları anlar kameraya yakalandı.

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Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi 428. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.G. isimli bir vatandaş, evinin önüne hem kendi çocukları hem de mahallenin çocukları oynayıp zaman geçirsin diye bir basketbol potası koydu. Bir süre sonra bu potaya göz koyan henüz kimliği belirsiz bir şahıs, gece yarısı herkesin uyuduğu bir saatte gelip basketbol potasını parçalara ayırıp söktükten sonra motosikletinin arkasına atıp gitti. Ev sahipleri sabah kalktıklarında evin önündeki basketbol potasını göremeyince şaşırdı kaldı. Hemen güvenlik kameralarına bakan K.S., basketbol potasının çalındığını gördü. Durumu fark eden vatandaş, olayı polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, çalınan basketbol potası ile ilgili kaçan şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına kaydedilirken, koca potayı sessiz sedasız yerinden söküp çalan kişiye ise en büyük tepkiyi mahalleli çocuklar gösterdi.

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