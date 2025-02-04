Video Yaşam Mahallesi sakinlerinden CHP’li Zile Belediyesine acil çözüm çağrısı | Video
Mahallesi sakinlerinden CHP’li Zile Belediyesine acil çözüm çağrısı | Video

Mahallesi sakinlerinden CHP’li Zile Belediyesine acil çözüm çağrısı | Video

04.02.2025 | 10:58

Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi sakinleri, bozuk yollar ve yetersiz park alanları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek yetkililerden acil çözüm talep etti.

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Zile ilçesi Zincirli Ülya Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülmeyen yol ve park sorunlarına dikkat çekerek yetkililerden acil çözüm talep etti. Mahalle sakinleri, bozuk yollar ve yetersiz park alanları nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Özellikle yağışlı havalarda yolların çamur deryasına döndüğü mahalle, yaz aylarında ise tozdan yürünemez hale geliyor. Ayrıca mahalledeki park alanlarının oldukça yetersiz olması çocuklarının güvenle vakit geçirebileceği bir alanın bulunmaması da vatandaşları tedirgin ediyor.

Mahalle sakinlerinden Duran Akbulut, yıllardır aynı sorunlarla mücadele ettiklerini söyleyerek, "Burada yaşayan çocuklarımız için oyun oynayacak bir alan yok. Yollarımız ise sürekli bozuk, araçlarımız zarar görüyor. Defalarca belediyeye başvurduk ama hâlâ bir çözüm üretilmedi. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Zincirli Ülya Mahallesi sakinleri, Zile Belediyesi yetkililerinin bu sorunlara acil çözüm bulmalarını ve mahallelerine gerekli hizmetlerin bir an önce getirilmesini talep ediyor.

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