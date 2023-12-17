Video Yaşam Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor | Video
Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor | Video

Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor | Video

17.12.2023 | 13:59

Antalya’da bir apartmanın bahçe kapısının demirlerine sıkışmış halde bulunan ve vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan kral piton, Antalya Doğal Yaşam Parkı’nda ziyarete açıldı. 1 metre 20 santimetre boyu ve 2 kilo ağırlığı bulunan yılan, 400 gram kilo alırken, bakıcıların boyunlarına dolayıp sevmesi dikkatlerden kaçmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Ekim günü gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki bir apartmanın giriş kapısında meydana geldi. Bir apartmanın demir bahçe kapısının deliklerine dolanan yılan, apartman sakinlerine büyük korku yaşattı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan ve piton olduğu anlaşılan yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne iletildi. Yılanı almak için kimsenin bir başvuru yapmaması üzerine gerekli kontrollerin ardından Antalya Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. Burada kral pitona hemen bir sağlık taraması yapıldı. Genel durumu iyi olan pitonun kapıya sıkışmasından dolayı derisinin bir iki yerinde çizik olduğu görüldü.

BOYNUNA DOLADI
Veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan yılanın önce üzerindeki yaraları iyileştirildi. 10 günlük karantina süresi biten yılan barınağına bırakılarak ziyaretçilere açıldı. Diğer tarafından bakıcıların zaman zaman yılanı barınağından çıkararak boyunlarına dolayıp sevmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

10 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ TAMAMLANDI
Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda Görevli Veteriner Hekim Damla Atay, "Yılanımız 24 Ekim günü bir apartmanın demir kapısına sıkışmış durumda bulundu. Bize teslim edildikten sonra tedavileri yapıldı. Üzerinde yaraları vardı, onları da tedavi ettik. 10 günlük karantina süresi tamamlandı. Şuanda tekrardan diğer pitonların yanına barınağa bırakıldı. Ziyaretçilerini bekliyor" dedi.

400 GRAM AĞIRLIĞINDA KİLO ALDI
O gün yaşanılanlardan sonra vatandaşların Doğal Yaşam Parkı'na gelerek yılanı sorduklarını belirten Atay, "Bize bu şekilde gelen çok sayıda hayvan türümüz var. Piton bize geldiğinde kilosu ve ölçümü de yapıldı. Şuan deri değiştirme zamanı geldi. 400 gram ağırlığında kilo aldı" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hamile koyun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinledi | Video 02:48
Hamile koyun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinledi | Video 17.12.2023 | 13:59
Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor | Video 04:38
Mahalleye korku salan kral pitonunu boynuna dolayıp seviyor | Video 17.12.2023 | 13:59
Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video 00:44
Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video 17.12.2023 | 12:31
Erzurum’da zıplayan örümcek böyle görüntülendi | Video 02:49
Erzurum’da zıplayan örümcek böyle görüntülendi | Video 17.12.2023 | 12:06
Cinayete kurban giden eski polis memurundan geriye bu görüntüler kaldı | Video 04:02
Cinayete kurban giden eski polis memurundan geriye bu görüntüler kaldı | Video 17.12.2023 | 12:06
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu 01:41
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu 17.12.2023 | 10:41
Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video 05:52
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video 17.12.2023 | 10:13
Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü | Video 02:17
Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü | Video 17.12.2023 | 09:59
Bursa’da koca dehşeti! 4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:34
Bursa’da koca dehşeti! 4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 17.12.2023 | 09:25
Drift yaparak görüntüleri paylaşan sürücüye ceza | Video 01:31
Drift yaparak görüntüleri paylaşan sürücüye ceza | Video 17.12.2023 | 09:26
Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı | Video 04:01
Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı | Video 17.12.2023 | 08:57
Etiler’de cip alev alev yandı | Video 03:28
Etiler’de cip alev alev yandı | Video 17.12.2023 | 08:57
Şişli’deki taksi durağına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:04
Şişli'deki taksi durağına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.12.2023 | 08:57
İBB’nin deposunda yangın paniği | Video 04:11
İBB'nin deposunda yangın paniği | Video 17.12.2023 | 08:56
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 01:03
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 17.12.2023 | 08:57
TikTok’ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 00:13
TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 17.12.2023 | 08:57
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 00:22
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 17.12.2023 | 08:57
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 00:30
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 17.12.2023 | 08:57
Şişli’de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 03:04
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 17.12.2023 | 00:20
Denizli’de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 00:31
Denizli'de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 16.12.2023 | 16:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA