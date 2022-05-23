Video Yaşam Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son sanık Serkan Dakman, adliyeye sevk edildi | Video
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son sanık Serkan Dakman, adliyeye sevk edildi | Video

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde son sanık Serkan Dakman, adliyeye sevk edildi | Video

23.05.2022 | 14:46

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin aranan Serkan Dakman Esenyurt’ta bulundu.

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