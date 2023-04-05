“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması'na operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep ve Bursa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif görevlerde bulunan doktor, vergi müfettişi ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.