“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video
İstanbul merkezli dört ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’na düzenlenen operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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