Video Yaşam “Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video
“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video

“Mahrem Yapılanma” operasyonu: 20 gözaltı… | Video

05.04.2023 | 10:41

İstanbul merkezli dört ilde FETÖ’nün Emniyet Mahrem Yapılanması’na düzenlenen operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'nün Emniyet Mahrem Yapılanması'na operasyon düzenledi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep ve Bursa'da çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında aktif görevlerde bulunan doktor, vergi müfettişi ve öğretmenlerin de bulunduğu 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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