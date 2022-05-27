Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir eşine dehşeti yaşatmıştı! Baltalı saldırıda flaş gelişme!

Ünlü yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi Yusuf Bazencir'in eşi Seval Bazencir'i silahla tehdit etme suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Bugün görülen duruşmaya çift birlikte katıldı. Seval Bazencir, mahkemede şikayetinden vazgeçerek eşinin kendisini tehdit etmediğini söyledi. Yusuf Bazencir ise savunmasında evliliklerinin güzel bir şekilde devam ettiğini olayın o anki öfkesiyle gerçekleştiğini ileri sürdü. Mahkeme Seval Bazencir'in eşini kurtarmaya yönelik ifade verdiğini, karakolda verilen ifade göz önünde bulundurulduğunu gerekçe göstererek Yusuf Bazencir'e 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Çift duruşma çıkışı evliliklerinde sorun olmadığını söyleyerek mutluluk pozu verdi.