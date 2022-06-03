Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar arasında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin çalışması sonucu kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.