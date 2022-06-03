Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı | Video

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Mahalle sakinleri, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.