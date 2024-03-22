Video Yaşam Mahzen-17 operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video
Mahzen-17 operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video

Mahzen-17 operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi | Video

22.03.2024 | 08:16

İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-17" operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde bulunan Ümit Değirmenci'nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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