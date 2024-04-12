Video Yaşam Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video
Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video

Makas atan otomobil, metro istasyonuna girdi! 4 yaralı | Video

12.04.2024 | 09:37

Bursa’da makas atarken kontrolden çıkan otomobil önce önündeki araca ardından metro istasyonun girişine çarptı. 2 aracın karıştığı kasada 4 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Uluabatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün idaresindeki otomobil, Nilüfer istikametine seyir halindeyken makas atarak ilerlemeye başladı. Bu esnada aynı istikamete giden Ahmet A. yönetimindeki otomobile çarpan araç kontrolden çıkıp, metro istasyonun yürüyen merdivenlerine çarptı. Ahmet A. İdaresindeki otomobil ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, refüje savruldu. Kazanın şiddetiyle can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevdik edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edilirken, polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. Öte yandan, makas atan araçtaki alkol şişeleri kameralara yansıdı.
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