Makas atan otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi | Video

Denizli’de metrelerce geriden selektör yaparak süratle ilerleyen otomobil, makas attığı sırada başka araca çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. Çarpan aracın şarampole, diğer aracın ise karşı şeride geçerek duvara tosladığı kaza anı anbean kameraya yansıdı.

Kaza, Çivril ilçesi Denizli - Uşak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İğdir rampasında Uşak istikametine doğru giden Osman T. idaresindeki 35 MOK 21 plakalı Honda marka araç, makas attığı sırada önünde seyreden Murat K. kontörlündeki 20 FS 566 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 plakalı otomobil şarampole, diğer araç ise karşı yöne geçerek duvara tosladı. Kaza sonrası savaş alanına dönen bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücüleri yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre yol tamamen trafiğe kapatılırken, hurdaya dönen araçlar vatandaşlarında yardımıyla çıkartıldı. Yapılan çalışmalar ile birlikte araçlar çekici ile otoparka götürüldü. Çift taraflı trafiğe kapatılan yol kısa süre sonra tekrar açıldı. Yaralı olan sürücülerin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 35 plakalı otomobilin metrelerce geriden selektör yaparak geldiği, makas attığı an diğer araca çarptıktan sonra savruldukları ve her yerin tozla kaplandığı yer aldı.