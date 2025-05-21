Makas atan otomobilin zincirleme kazaya neden olduğu anlar kamerada | Video
Adana'da makas atmaya çalışan bir otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Kaza başka bir araca ait kameraya anbean yansıdı.
Makas atan otomobil ise kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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