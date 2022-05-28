Video Yaşam Makas atan trafik magandası kamerada | Video
Makas atan trafik magandası kamerada | Video

Makas atan trafik magandası kamerada | Video

28.05.2022 | 09:48

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Zeytinburnu’nda bir otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerledi. Hem kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandanın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Cevizlibağ E-5 Karayolu'nda Ankara istikametinde meydana geldi. Bir sürücü, trafikte aracıyla makas atarak ilerledi. Hem de kendi canını, hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan trafik magandasının o anları aynı yol üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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