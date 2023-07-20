Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video
D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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