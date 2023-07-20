Video Yaşam Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video
Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video

Makas atarak ilerledi, el frenini çekip yönünü değiştirdi | Video

20.07.2023 | 10:43

D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre makas atarak ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsü, Maltepe'ye geldiğinde bir anda el frenini çekerek yönünü değiştirdi. Şans eseri herhangi bir kaza yaşanmazken, hafif ticari araç yol kenarında durdu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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