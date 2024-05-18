Video Yaşam Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video
Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video

Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video

18.05.2024 | 10:31

Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkiinde meydana geldi. 16 AKR plakalı otomobil sürücüsü, makas atarak ilerlemeye başladı. Makas atan sürücüyü gören diğer vatandaşlar, selektör ile uyarsa da umursamaz sürücü uyarıları dinlemedi. Hem kendi canını, hem de başkalarının canını tehlikeye atan sürücü, amatör kamera ile kaydedildi.
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