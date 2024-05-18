Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video
Bursa'da kimliği belirsiz bir otomobil sürücüsü, makas atarak ilerledi. Tehlikeli anlar kameraya yansırken, olayda neyse ki korkulan olmadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:31
Makas atarak trafiği tehlikeye soktu, o anlar kamerada | Video 18.05.2024 | 10:31
03:57
Pendik'te oto galeriye silahlı saldırı anı kamerada | Video 18.05.2024 | 09:52
02:28
00:33
03:05
01:16
Konya’da kuşun iş yerinin camına çarptığı anlar kamerada | Video 18.05.2024 | 09:38
00:51
Mersin'de kara para operasyonu: 8 gözaltı | Video 18.05.2024 | 09:38
01:06:39
00:33
01:30
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın | Video 17.05.2024 | 16:16
01:25
Ağrı’da eş zamanlı dev uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama | Video 17.05.2024 | 16:04
00:21
Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada | Video 17.05.2024 | 15:30
01:39
Uşak’ta tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı | Video 17.05.2024 | 15:17
01:46
Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti | Video 17.05.2024 | 14:55
11:28
01:41
Tokat'ta dehşete düşüren görüntüler: Keserle defalarca böyle vurdu | Video 17.05.2024 | 14:22
00:51
Çorum’da koca dehşeti! Eşi ve baldızını öldürüp intihar etti | Video 17.05.2024 | 14:06
01:45
Adana'da 5 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye görüntülendi | Video 17.05.2024 | 13:55
00:41