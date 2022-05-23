Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada | Video

Maltepe’de bir hafriyat kamyonu sürücüsü, trafikteki diğer araçlara aldırmadan makas atarak ilerledi. Kamyon sürücüsünün adeta faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından görüntülendi.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe E-5'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maltepe'den Kadıköy mevkiine hafriyat kamyonu ile ilerleyen bir sürücü, hızla makas atarak adeta faciaya davetiye çıkardı. Kamyon sürücüsünün, makasın ardından sol şeritte yüksek hızda ilerlediği de gözlendi. Yoldaki diğer araçlara aldırmadan makas atan kamyon sürücüsü, hem kendi canını hem de yoldaki diğer yolcuların canını tehlikeye attı. Sorumsuz kamyon sürücüsünün faciaya davetiye çıkardığı anlar başka sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.