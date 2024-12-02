Video Yaşam Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video
Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video

Makas atarken kazaya neden oldular, arkalarına bile bakmadan yola devam ettiler | Video

02.12.2024 | 10:22

İstanbul Arnavutköy’de makas atarak seyir eden iki trafik magandası, yolda giden başka bir sürücünün kaza yapmasına neden oldu. Kaza anı araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.

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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde makas atarak ilerleyen 2 maganda, yolda seyir halinde olan başka bir aracın kaza yapmasına neden oldu. Araçların arasından hızla makas atarak giden 2 araç sürücüsü, yolda ilerleyen başka bir araç sürücüsünün refüje düşerek kazaya karışmasına neden oldu. Kaza anı araç kamerası tarafından kaydedilirken, şans eseri herhangi yaralanan olmadı.
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