Makas atarken sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 28.07.2023 | 10:14 Bursa’da otomobil sürücü anayolda makas atarken sulama tankerine çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İnsanın içini ürperten olay, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Süratle seyreden otomobil sürücüsü aniden şerit değiştirip makas atmak istedi. Bu esnada yol kenarında bakım çalışması yapan sulama tankerini çarpmaktan son anda yaptığı manevrayla kurtulan sürücü yürekleri ağza getirdi. Facianın eşiğinden dönen sürücünün o anları aynı istikamette seyreden motosiklet sürücüsünün kas kamerasına anbean yansıdı.