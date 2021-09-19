Video Yaşam Makas attı, kırmızıda geçti, ehliyeti iptal edildi | Video

Makas attı, kırmızıda geçti, ehliyeti iptal edildi | Video

Makas attı, kırmızıda geçti, ehliyeti iptal edildi | Video
19.09.2021 | 09:41

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İstanbul’da makas atan, kırmızı ışıkta durmayan ve yayaların can güvenliğini tehlikeye düşüren kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. İki bin 229 lira ceza kesilen sürücünün ehliyeti iptal edildi. Aracı bağlandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; önceki gün makas atan, ışıklı yaya geçidinde kırmızı ışıkta durmayan yayaların can güvenliğini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kamyonet sürücüsü Y.E'yi gözaltına aldı. Trafiğin doğal akışına aykırı araç kullandığı tespit edilen Y.E. hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda iki bin 229 lira idari para cezası kesildi. "Aday Sürücü" olan ve ceza puanını dolduran Y.E.'nin sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği; aracın ise trafikten men edildiği belirtildi. Y.E. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan ötürü adli işlem yapıldı.

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