Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video 14.04.2023 | 13:24 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç sürücüsü Kurtuluş Adıyaman, Şanlıurfa Bulvarı üzerinde Yeni Hal Köprülü Kavşağı istikametine seyir halindeyken sağ şeritten sol şeride makas atarak geçmesi sonucu Erdal Suna'nın idaresindeki araca, ardından Samet Susan'ın idaresindeki 06 CBT 386 plakalı araca çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Kurtuluş Adıyaman, refüjdeki korkuluk ve bariyerlere çarpması sonucu durabildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.