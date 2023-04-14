Makas attı, trafiği birbirine kattı: 2 yaralı | Video
Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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