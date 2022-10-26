Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video

İstanbul’da aracıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı. Sürücüye sekiz farklı maddeden toplamda 10 bin 809 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da aracıyla makas atarak insanların can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. H.M.K. isimli sürücü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında Makas Atmak, Yakın Takip, Saygısızca Araç Kullanmak ve Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak başta olmak üzere sekiz farklı maddeden toplamda 10 bin 809 lira idari para cezası kesilen H.M.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" maddesi gereğince adli işlem de yapıldı.