MAKE ekibi enkaza girip yaralı kediyi kurtardı | Video
Kahramanmaraş merkez üslü iki depremle yıkılan şehirlerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi Marmaris Arama Kurtarma ve önleme Ekibi (MAKE) Hatay’da enkaz bir binaya girip yaralı kediyi kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.
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