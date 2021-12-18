Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iş yerlerine girerek alışveriş esnasında anlık dalgınlıklarından faydalandığı insanların çantalarından cüzdan ve cep telefonlarını çalan bir yankesiciyi yakaladı. Şüphelinin bir kozmetik mağazasında alışveriş ve makyaj yapan bir kadının çantasından cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.