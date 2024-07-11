Video Yaşam Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video
Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video

Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video

11.07.2024 | 10:14

Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarda bir şahsın aracına zarar veren şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre 30 Haziran'da meydana gelen toplumsal olaylarla ilgili olarak Reşat Vural Polis Merkezi Amirliği ekiplerince kamera incelemesi yapıldı. Çalışmalar neticesinde bir şahsın aracına zarar veren ve 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak', '6136 sayılı Kanun'a Muhalefet', 'Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Reşit Oymayanla Cinsel İlişki' suçlarından kaydı bulunan B.K. (19) polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan B.K.; '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet' ve 'Mala Zarar Verme' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Konu ile alakalı çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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