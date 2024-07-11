Mala zarar veren şahıs suç makinesi çıktı | Video
Kayseri'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olaylarda bir şahsın aracına zarar veren şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Konu ile alakalı çalışmalarımız titizlikle sürdürülmekte, kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
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