Malatya merkezli üç ilde bahis operasyonu: 21 gözaltı | Video

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Malatya, merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 kişi gözaltına alındı.
25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Malatya merkezli İstanbul ve Bayburt belirlenen 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 21 ikamet ve 4 ofis olmak üzere toplam 25 adreste yapılan aramalarda yasadışı bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen 31 adet cep telefonu, 54 adet sim kart, 9 adet bilgisayar, 2 adet tablet, 4 adet USB, 2 adet hafıza kartı, hesap hareketlerinin not alındığı ajandalar, çok sayıda banka kartı ile 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca ve 9 adet fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda 21 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslara banka bilgilerini veren 30 şahsın iş ve işlemleri sürdüğü firari 2 zanlının ise yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirildi.