Malatya merkezli uyuşturucu operasyonunda 131 kilo eroin ele geçirildi | Video

MALATYA merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya, İstanbul ve Van'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 131 kilo 300 gram eroin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu, diğer 4 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.