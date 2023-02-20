Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya’da 7 katlı apartmanın yıkılma anı kameralara yansıdı. 13 kişiye mezar olan apartmanda 87 saat sonra ise bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.
"YETİŞ APARTMANI'MIZ 13 KİŞİYE MEZAR OLDU"
Apartmanın 1995 yılında inşa edildiğini kaydeden Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş, "Bölgemizde birçok bina yıkıldı bunlardan biri de şu an önünde bulunduğumuz Yetiş Apartmanı. 1995 yapımlı olan binada 13 kişi hayatını kaybetti, 87 saat sonra sağ kurtulan bir de kızımız oldu. Ben de burada 25 yıllık esnaflık yapıyordum aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak kullandığım işyerim de yıkıldı. Bölgemiz ilk depremde çok fazla hasar olmadı yıkılmalar ikinci depremde yaşandı" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:34
05:07
03:49
Malatya’da 13 kişiye mezar olan apartmanın yıkılma anları kamerada | Video 20.02.2023 | 14:15
01:21
Kaza anı araç kamerasına böyle yansıdı | Video 20.02.2023 | 14:11
00:32
06:09
Depremde hayatını kaybeden kızın enkaz altından vasiyeti çıktı | Video 20.02.2023 | 12:59
01:28
02:52
03:00
Enkazda bulunan para dolu banka kasası yetkililere teslim edildi | Video 20.02.2023 | 10:47
01:41
00:28
05:25
02:11
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kilometrelerce yol ikiye bölündü | Video 20.02.2023 | 09:45
03:31
Osmaniye’de konteyner evler kurulmaya başlandı | Video 20.02.2023 | 09:29
07:22
Hatay'da yarıkların oluştuğu 3 kilometrelik yol çöktü | Video 20.02.2023 | 08:29
04:02
04:57
04:36
AFAD, kar nedeniyle mahsur kalan hastaları böyle kurtardı | Video 19.02.2023 | 15:26
01:01
Malatya’da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 19.02.2023 | 15:26
00:55
Deprem anında dikkat çeken mavi ışıklar kamerada | Video 19.02.2023 | 16:45