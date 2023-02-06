Malatya’da 140’ın üzerinde bina çöktü, onlarca ölü var | Video
Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,4 şiddetindeki depremde Malatya’da da 140’ın üzerinde binanın çöktüğü gelen ilk bilgiler arasında. Şuana kadar enkazlardan 20’in üzerinde ceset çıkarılırken, aramalar halen devam ediyor.
Enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma ekipleri ile vatandaşlar yoğun çaba sarf ediyor. Güvenlik güçlerinin de teyakkuza geçtiği deprem sonrasında halk sokaklarda artçıların geçmesini bekliyor.
Kentin birçok bölgesinde yıkılan binalarda aramalar devam ederken, çevre illerden gelecek arama kurtarama ekiplerinin de Malatya'ya desteğe geleceği ifade edildi.
Malatya Valiliğinde de kurulan kriz masasında Vali Hulusi Şahin başkanlığındaki ekip gelen ihbarları değerlendirerek ekiplerin bölgelere gitmesini sağlıyor.
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