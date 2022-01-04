Video Yaşam Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video
Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

Malatya’da 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video

04.01.2022 | 14:39

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Malatya’da polis ekiplerince yapılan uygulamada 25 bin 694 litre kaçak akar yakıt ele geçirildi.

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Edinilen bilgilere göre, Hekimhan ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri durdurdukları bir tırda arama yaptı. Yapılan aramalarda 25 bin 694 litre Kaçak Akaryakıt dönüştürülmüş motorin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli şahsa 5607 SKM suçundan yasal işlem yapıldı.

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